Pendaki Hilang Saat Mendaki Gunung Seulawah, Tim SAR Bergerak

jpnn.com - BANDA ACEH - Seorang pendaki hilang saat mendaki Gunung Seulawah di Kabupaten Aceh Besar. Tim SAR Banda Aceh yang mendapatkan laporan atas peristiwa itu, langsung bergerak melakukan pencarian.

Menurut Kepala SAR Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain, korban atas nama Faiz Hidayat (23), warga Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Besar.

"Kami menerima laporan korban hilang dari personel kepolisian pada Selasa (2/6). Dari laporan tersebut kami mengerahkan tim pencarian ke lokasi kejadian," katanya di Banda Aceh, Selasa (2/6).

Ibnu Harris Al Hussain mengungkapkan kronologi kejadian berawal saat korban bersama sejumlah rekannya mendaki Gunung Seulawah di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (31/5).

Setelah mendaki beberapa jam, korban bersama rekannya mencapai puncak. Ketika rombongan bersiap meninggalkan puncak gunung dengan ketinggian 1.810 meter di atas permukaan laut (mdpl), itu korban tidak lagi terlihat.

"Rekannya menyebutkan korban terakhir terlihat di area puncak Gunung Seulawah. Rekannya sempat mencari korban, tetapi belum ditemukan," kata Ibnu.

Dia mengatakan tim pencarian dan penyelamatan dilengkapi pesawat tanpa awak yang melacak suhu manusia atau drone thermal, serta melibatkan K-9 atau anjing pelacak.

"Selain tim SAR Banda Aceh, pencarian dan penyelamatan juga melihat personel kepolisian dan Koramil Lembah Seulawah, petugas BKSDA, dan masyarakat setempat," kata Ibnu Harris Al Hussain. (antara/jpnn)