Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pendaki Terperosok ke Jurang Gunung Semeru, Evakuasi Terkendala Medan

Jumat, 05 Juni 2026 – 20:06 WIB
Pendaki Terperosok ke Jurang Gunung Semeru, Evakuasi Terkendala Medan - JPNN.COM
Tim SAR gabungan menggotong pendaki bernama Cakra yang sempat terperosok ke jurang di Gunung Semeru, Jumat (5/6/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Surabaya

jpnn.com, MALANG - Seorang pendaki terperosok ke jurang Gunung Semeru di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan masih melakukan proses evakuasi terhadap korban bernama Cakra.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan petugas menerapkan metode slope rescue guna menyelamatkan korban.

Baca Juga:

Metode itu digunakan karena korban terperosok ke jurang sedalam kurang lebih 375 meter, yang kondisinya minim pijakan aman bagi petugas.

"Kemiringan medan juga dirasa lebih cocok untuk evakuasi dengan metode slope rescue dan dengan metode ini evakuasi bisa dilakukan secara bertahap," kata Nanang di Malang, Jumat.

Dia menambahkan evakuasi dengan metode penyelamatan itu dirasa lebih efisien karena mempertimbangkan aspek keselamatan korban maupun tim SAR gabungan yang bertugas dalam misi tersebut.

Baca Juga:

Secara teknis, metode itu memang kerap digunakan pada proses kegiatan evakuasi di medan miring dan curam, seperti di area gunung.

Ia menjelaskan korban diposisikan dengan keadaan terlentang di atas rolling strercher atau tandu gulung dan diikat menggunakan tali yang dikontrol oleh tim SAR.

Seorang pendaki terperosok ke jurang Gunung Semeru di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Semeru  Semeru  SAR  Malang 
BERITA GUNUNG SEMERU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp