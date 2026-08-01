Pendapatan, EBITDA & Laba Bersih Normalisasi Telkom Tumbuh Kuat di Paruh Pertama 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menutup semester pertama 2026 dengan berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 75,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

Sejalan dengan kinerja tersebut, EBITDA Perseroan meningkat 3,8 persen YoY menjadi Rp 37,5 triliun dengan EBITDA margin sebesar 49,4 persen.

Laba bersih juga tumbuh 1,4 persen YoY menjadi Rp 10,6 triliun, dengan margin laba bersih sebesar 14,0 persen.

Sementara itu, laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp11,3 triliun atau tumbuh 6,2 persen YoY, dengan margin sebesar 14,9 persen, mencerminkan ketahanan kinerja operasional Perseroan yang didukung oleh pemulihan bisnis mobile.

Perseroan juga membukukan arus kas operasional yang kuat sebesar Rp 34,9 triliun atau tumbuh 7,0 persen YoY, didukung implementasi program efisiensi berkelanjutan serta disiplin dalam pengelolaan biaya.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan komitmen dan dedikasi pihaknya dalam mengakselerasi transformasi digital melalui strategi TLKM 30 tercermin dari pertumbuhan yang berhasil dicapai pada semester pertama tahun ini.

"Pencapaian tersebut semakin memperkuat optimisme kami untuk terus mempercepat transformasi sekaligus memperkuat peran Telkom sebagai pemimpin ekosistem digital Indonesia," ujar Dian Siswarini.