Pendapatan Negara Sepanjang 2025 Capai Rp 2.765,1 Triliun, PNBP Melesat 9,77%

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengantongi pendapatan negara sebesar Rp 2.765,1 triliun sepanjang 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan sepanjang 2025 pemerintah menghadapi tekanan eksternal yang cukup besar akibat perlambatan perdagangan global, moderasi harga komoditas, serta meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia.

Namun demikian, Purbaya menekankan berbagai upaya reformasi yang dilakukan pemerintah berhasil menjaga kinerja penerimaan negara tetap kuat.

"Di tengah situasi global yang penuh tantangan, optimalisasi pendapatan negara terus dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan mendukung aktivitas ekonomi nasional," kata Menkeu dalam dalam Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI mengenai Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (15/7).

Berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025, realisasi pendapatan yang dikelola langsung kementerian tersebut mencapai Rp 2.271,53 triliun.

Kinerja ini didongkrak oleh pertumbuhan positif di beberapa sektor kunci.

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Penerimaan dari pajak perdagangan internasional tercatat tumbuh sebesar 6,43 persen.

Sementara itu, performa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melesat dengan kenaikan mencapai 9,77 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.