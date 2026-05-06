Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pendapatan PANI di Q1-2026 Tembus Rp 1,1 Triliun, Laba Bersihnya Meroket

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:47 WIB
Pendapatan PANI di Q1-2026 Tembus Rp 1,1 Triliun, Laba Bersihnya Meroket - JPNN.COM
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk membukukan pendapatan pada kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar Rp 1,1 triliun. Pendapatan emiten berkode PANI itu meningkat 82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Ilustrasi. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk membukukan pendapatan pada kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar Rp 1,1 triliun.

Pendapatan emiten berkode PANI itu meningkat 82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari pendapatan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk juga melonjak menjadi Rp 578 miliar.

Baca Juga:

Nilai itu meningkat lebih dari 10 kali lipat secara tahunan.

PANI menyebut pertumbuhan tersebut menunjukkan kualitas pendapatan yang semakin baik.

Kinerja ini juga mencerminkan strategi monetisasi kawasan PIK2 yang berjalan lebih terarah.

Baca Juga:

Pertumbuhan utama berasal dari penyerahan kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2.

Segmen ini menjadi kontributor dominan terhadap total pendapatan perseroan.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk membukukan pendapatan pada kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar Rp 1,1 triliun. Pendapatan emiten berkode PANI itu meningkat 82 %.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   raup laba bersih  pendapatan  PANI  PIK2 
BERITA RAUP LABA BERSIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp