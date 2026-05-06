Pendapatan PANI di Q1-2026 Tembus Rp 1,1 Triliun, Laba Bersihnya Meroket

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk membukukan pendapatan pada kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar Rp 1,1 triliun.

Pendapatan emiten berkode PANI itu meningkat 82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari pendapatan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk juga melonjak menjadi Rp 578 miliar.

Nilai itu meningkat lebih dari 10 kali lipat secara tahunan.

PANI menyebut pertumbuhan tersebut menunjukkan kualitas pendapatan yang semakin baik.

Kinerja ini juga mencerminkan strategi monetisasi kawasan PIK2 yang berjalan lebih terarah.

Pertumbuhan utama berasal dari penyerahan kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2.

Segmen ini menjadi kontributor dominan terhadap total pendapatan perseroan.