JPNN.com - Ekonomi

Pendapatan PGN Tumbuh 5 Persen pada 2025 Didukung Infrastruktur Gas

Sabtu, 07 Maret 2026 – 22:00 WIB
Ilustrasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Foto dok PGN

jpnn.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 5 persen menjadi US$3,9 miliar pada 2025. 

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan peningkatan ini didorong oleh penguatan bisnis infrastruktur gas, termasuk peningkatan volume transmisi gas dan regasifikasi LNG.

Dia menyatakan sepanjang tahun 2025, PGN mencatatkan volume niaga gas bumi sebesar 836 BBTUD. 

Sementara volume transmisi gas bumi naik 4 persen menjadi 1.609 MMSCFD dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya penyerapan pelanggan. 

Fajriyah menjelaskan kinerja operasional juga diperkuat oleh segmen bisnis infrastruktur LNG.

Volume regasifikasi melalui FSRU Lampung dan Terminal Regasifikasi Arun mencapai 254 BBTUD, tumbuh 17 persen dan berkontribusi pada keandalan penyaluran gas untuk berbagai sektor, termasuk industri dan pembangkit listrik. 

"Sedangkan di segmen transportasi minyak, PGN mencatat volume penyaluran sebesar 174.811 BOEPD, didorong meningkatnya aktivitas pengangkutan minyak melalui jaringan pipa eksisting," kata Fajriyah dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Sepanjang tahun 2025, PGN terus memperluas infrastruktur gas bumi dengan menambah lebih dari 230 km jaringan pipa distribusi jargas, serta menjaga keandalan sistem operasi dengan tingkat availability mencapai 98,84 persen.

