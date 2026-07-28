Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pendapatan Tumbuh 12% Pada Semester I 2026, IOTF Akselerasi Transformasi AI

Selasa, 28 Juli 2026 – 12:18 WIB
Pendapatan Tumbuh 12% Pada Semester I 2026, IOTF Akselerasi Transformasi AI - JPNN.COM
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk perusahaan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dengan merek Fox Logger. Foto: dok IOTF

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IDX: IOTF) melalui merek dagangnya Fox Logger menunjukkan ketahanan kinerja di tengah dinamika perekonomian nasional dan global. 

CEO dari emiten IOTF Dr. Alamsyah mengatakan di tengah perlambatan aktivitas ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah perseroan tetap mampu membukukan pertumbuhan kinerja yang positif pada Semester I 2026. 

“Pendapatan tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan Semester I 2025. Di saat yang sama, laba kotor meningkat 20 persen secara tahunan (year-on-year),” ujar Dr. Alamsyah.

Baca Juga:

Menurut dia, indikator tersebut mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga kualitas pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan strategi bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. 

“Manajemen meyakini pencapaian tersebut merupakan bukti ketahanan model bisnis perseroan dan menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan ekspansi berbasis teknologi,” ujar  Dr. Alamsyah.

Dia menyebut implementasi Artificial Intelligence (AI) ditargetkan rampung secara bertahap hingga pertengahan 2028.

Baca Juga:

“Perseroan optimistis dapat terus meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menangkap peluang pertumbuhan ketika kondisi ekonomi nasional kembali bergerak lebih kondusif,” jelas dia.

Adapun sasaran implementasi AI sekitar 90 persen komposisi tenaga kerja berada pada level supervisor dan manager.

PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IDX: IOTF) melalui merek dagangnya Fox Logger menunjukkan ketahanan kinerja di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bisnis  IOTF  AI  teknologi 
BERITA BISNIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp