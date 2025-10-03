Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pendataan Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dibagi 3 Klaster, yang Terakhir Masih Terus Diidentifikasi

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:54 WIB
Pendataan Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dibagi 3 Klaster, yang Terakhir Masih Terus Diidentifikasi - JPNN.COM
Satu jenazah korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim Surabaya, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Willi Irawan

jpnn.com - SURABAYA - Pendataan korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dibagi ke dalam tiga klaster.

Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto mengatakan, tiga klaster dimaksud, yaitu santri, pengurus pesantren, dan pekerja pembangunan.

“Kemudian dari perkembangan yang kita lihat dari pendataan. Penghuni di sana yang kemudian dimasukkan datanya di posko. Kan, kita (petugas evakuasi korban, red) bagi dalam tiga klaster, yang pertama adalah jumlah santrinya. Kedua adalah pengurus pesantren, yang ketiga adalah pekerja yang melakukan pembangunan pesantren itu,” kata Nanang di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (3/10).

Baca Juga:

Menurutnya, pengelompokan tersebut penting agar petugas mudah melacak keberadaan penghuni yang sebelumnya tercatat berada di lingkungan pesantren saat bangunan runtuh.

Dari hasil pendataan awal, sebagian besar baru mencakup santri dan pengurus, sedangkan pekerja masih terus diidentifikasi.

Dia menegaskan meski pendataan dilakukan, prioritas utama sejak awal tetap pada penyelamatan korban.

Baca Juga:

"Tahapan kemarin di awal adalah kita (petugas) mengutamakan pertolongan kepada korban dulu. Sambil pendataan," ujarnya.

Nanang menambahkan setelah masa golden time berakhir, proses evakuasi difokuskan pada pembersihan material. Tim gabungan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), serta relawan terus dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban.

Pendataan korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, dibagi ke dalam tiga klaster.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Al Khoziny  Pondok Pesantren Al Khoziny  Musala  Sidoarjo 
BERITA AL KHOZINY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp