Pendidikan di Kepulauan Seribu Kian Merata, Pemerintah Sediakan Kapal Gratis hingga Asrama Siswa

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus memperkuat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di wilayah tersebut. Selain memastikan setiap pulau berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan, pemerintah juga menyediakan transportasi laut gratis, asrama siswa, hingga dukungan beasiswa untuk pendidikan tinggi.

“Enam kelurahan berpenduduk di Kepulauan Seribu telah dilengkapi sarana pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing pulau," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu Muhammad Thohari saat dialog kebijakan bersama media massa di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Kamis (25/6).

Menurut Thohari, Kelurahan Pulau Harapan yang mencakup Pulau Harapan dan Pulau Sabira telah memiliki fasilitas pendidikan. Di Pulau Sabira, dia menjelaskan, tersedia TK serta SD dan SMP satu atap. Sementara itu, lanjut dia, di Pulau Harapan terdapat TK, SD, SMP, hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Di Kelurahan Pulau Kelapa, pendidikan juga tersedia mulai dari TK hingga SMP. Adapun di Pulau Kelapa Dua atau yang dikenal sebagai Pulau Kongsi, pemerintah tetap menyediakan layanan PAUD meski jumlah peserta didiknya hanya sekitar 25 anak. "Setiap pulau berpenduduk ada pendidikan di situ," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Kelurahan Pulau Panggang memiliki dua pulau utama, yakni Pulau Pramuka sebagai ibu kota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan Pulau Panggang. Di Pulau Pramuka, tersedia jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, sedangkan di Pulau Panggang terdapat PAUD dan SD.

Sementara itu, di Kelurahan Pulau Tidung terdapat layanan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMK. Adapun Pulau Payung yang hanya dihuni satu RT juga tetap memiliki TK dan SD, meski jumlah siswa SD hanya sekitar 16 orang dari kelas satu hingga kelas enam. "Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap kami fasilitasi," katanya.

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Fasilitas pendidikan juga tersedia di Kelurahan Pulau Pari, baik di Pulau Pari maupun Pulau Lancang, dengan jenjang TK hingga SMP. Begitu pula di Kelurahan Pulau Untung Jawa, memiliki TK, SD, dan SMP.

Untuk mengatasi tantangan geografis, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyediakan layanan transportasi laut gratis bagi para pelajar. Kapal tersebut melayani perjalanan antarpulau setiap hari maupun mingguan sesuai kebutuhan siswa.