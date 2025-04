Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengawas Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jusuf Wanandi menilai publik perlu melihat kinerja pemerintahan secara obyektif berdasarkan capaian nyata dan tantangan dihadapi ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf dalam tulisannya yang berjudul "My Personal Take on President Prabowo's Achievements and Challenges."

“Untuk memberikan perspektif yang lebih seimbang, saya percaya bahwa adil jika kita menilai kepresidenan Prabowo berdasarkan pencapaian aktualnya dan tantangan-tantangan ke depan,” tulis Jusuf, dikutip pada Rabu (30/4).

Melalui tulisan tersebut, Jusuf menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo adalah pemimpin terbaik bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia saat ini.

"Saya mendukungnya dalam pemilihan presiden terakhir dan masih percaya bahwa ia adalah pilihan terbaik, terutama karena pendekatan strategisnya terhadap pembangunan nasional," jelasnya.

Dia menekankan tantangan-tantangan global dan domestik yang makin kompleks.

Indonesia dituntut memiliki kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang yang jelas dalam membangun ketahanan nasional.

"Inilah tepatnya mengapa saya mendukungnya—karena saya percaya bahwa ia adalah satu-satunya pemimpin yang mampu membimbing Indonesia melewati masa-masa sulit dan rumit ini," imbuhnya.