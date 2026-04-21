Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Pendiri Netflix, Reed Hastings Mundur dari Dewan Direksi

Selasa, 21 April 2026 – 09:40 WIB
Pendiri Netflix, Reed Hastings Mundur dari Dewan Direksi - JPNN.COM
Pendiri Netflix - Reed Hastings. Foto: netflix

jpnn.com - Langkah Reed Hastings untuk mundur dari dewan direksi Netflix menandai berakhirnya satu era penting dalam perjalanan raksasa streaming tersebut.

Setelah puluhan tahun menjadi sosok sentral, Hastings dijadwalkan meninggalkan kursinya pada Juni 2026.

Kabar itu diungkapkan perusahaan dalam laporan kinerja kuartal pertama kepada pemegang saham.

Keputusan Reed bukan datang tiba-tiba. Dalam pernyataan resminya, Hastings menyebut ingin mengalihkan fokus ke kegiatan filantropi dan berbagai aktivitas di luar perusahaan.

Dia juga mengenang salah satu momen paling berkesan dalam kariernya: saat Netflix resmi tersedia hampir di seluruh dunia pada Januari 2016—tonggak yang mengubah lanskap hiburan global.

Di saat yang sama, Hastings menyampaikan apresiasi kepada dua pucuk pimpinan saat ini, Ted Sarandos dan Greg Peters, yang kini melanjutkan estafet kepemimpinan perusahaan.

Didirikan pada 1997 bersama Marc Randolph, Netflix awalnya hanya menawarkan layanan penyewaan DVD berbasis langganan yang dikirim langsung ke rumah pelanggan.

Model sederhana itu kemudian berevolusi drastis menjadi platform streaming digital yang mendominasi industri dan menginspirasi lahirnya pesaing seperti Amazon, Disney, dan Hulu.

Langkah Reed Hastings untuk mundur dari dewan direksi Netflix menandai berakhirnya satu era penting dalam perjalanan raksasa streaming tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pendiri netflix  Netflix  Reed Hastings  Reed Hastings pendiri Netflix 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp