Pendukung Mesir Kecewa Terhadap Kepemimpinan Wasit Setelah Kalah dari Argentina

jpnn.com, ATLANTA - Suporter tim nasional Mesir kecewa dengan kepemimpinan wasit Francois Letexier setelah kesebelasan kesayangannya kalah 2-3 dari Argentina pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Selasa.

"Kami seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada beberapa pertanyaan terkait laga ini, termasuk soal gol kami yang dibatalkan," ujar salah satu suporter Mesir, Wail.

Wail menyinggung tentang gol kedua Mesir dari lesakan Mostafa Zaki Abdelraouf (58') yang dianulir lantaran wasit Letexier menganggap sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez setelah meninjau dengan VAR.

Skuad Mesir sempat memprotes hal tersebut, tetapi wasit tetap pada keputusannya. Dalam prosesnya, Mesir tetap menambah gol dan memimpin 2-0 juga berkat Mostafa Zaki Abdelraouf pada menit ke-67 yang melengkapi gol pertama dari Yasser Ibrahim (15').

Namun, Argentina menyamakan kedudukan lewat aksi Cristian Romero (79') dan Lionel Messi (83'). Tim Tango kemudian memenangkan laga setelah Enzo Fernandez menyundul bola masuk pada menit 90+2.

Gol ketiga Argentina itu pun menjadi kontroversi karena sebelumnya terdapat dua kejadian di dalam kotak penalti Argentina yang kemungkinan pelanggaran.

Pertama, Alexis Mac Allister menarik jersi Hamdy Fathy. Wasit membiarkan pertandingan berlanjut.

Kedua, Julian Alvarez terlihat menjatuhkan Mohamed Salah di dalam kotak penalti. Dari sana, bola lalu dialirkan ke depan, sampai ke penguasaan Lautaro Martinez yang mengirimkan *assist* untuk gol Enzo Fernandez.