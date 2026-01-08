Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Penegasan Lefundes Sebelum Borneo FC Ketemu Persita, soal Pahlawan & Penjahat

Kamis, 08 Januari 2026 – 08:57 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - TANGERANG - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes membantah timnya bergantung kepada seorang pemain.

Lefundes menegaskan hal itu sebelum timnya menjumpai Persita Tangerang pada pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League, di Indomilik Arena, Jumat (9/1) sore.

Menurutnya, timnya mengandalkan kolektivitas.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Brasil itu menegaskan hal ini lantaran banyak orang menilai Borneo FC bergantung pada satu atau dua pemain saja.

Baca Juga:

"Tak mungkin seseorang bermain bagus jika tidak ditunjang dengan rekan-rekannya di lapangan. Begitu pun ketika tim tampil buruk, menurutnya tidak adil hanya menimpakan kesalahan pada satu pemain," ujarnya.

"Kami tidak memiliki pahlawan, juga tak punya penjahat. Tidak bisa menunjukkan kesalahan kepada siapa saat tim melakukan sesuatu yang buruk," imbuhnya.

TAGS   Borneo FC  Persita vs Borneo FC  Fabio Lefundes  Super League  klasemen Super League 
