Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peneliti Formappi: Kalau MKD Independen, Lima Anggota DPR Nonaktif Pasti Diberhentikan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:49 WIB
Peneliti Formappi: Kalau MKD Independen, Lima Anggota DPR Nonaktif Pasti Diberhentikan - JPNN.COM
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Foto/ilustrasi: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebutkan lima anggota DPR yang nonaktif seharusnya diputuskan berhenti sebagai legislator atas dugaan pelanggaran etik.

Menurut Lucius, putusan itu bisa terjadi andaikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak kena cawe-cawe partai dalam membuat vonis.

"Kalau MKD bekerja independen atau tidak terpengaruh dengan pesanan atau titipan partai untuk mengaktifkan kembali kelima anggota itu, sesungguhnya MKD hanya perlu membuat sebuah keputusan final yakni memberhentikan kelima-limanya dari keanggotaan di DPR," kata dia kepada awak media, Kamis (30/10).

Baca Juga:

Diketahui, sejumlah fraksi di DPR RI menonaktifkan para legislator buntut demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

PAN misalnya menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Uya Kuya pada akhir Agustus. 

NasDem juga menonaktifkan legislator di DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Hal yang sama dilakukan Golkar terhadap Adies Kadir.

Baca Juga:

MKD melalui rapat pada Rabu (29/10) kemarin memutuskan melanjutkan penanganan aduan dugaan pelanggaran etik lima legislator yang dinonaktifkan tersebut.

Menurut Lucius, pelanggaran etik lima legislator nonaktif sesungguhnya sudah diakui masing-masing fraksi partai. 

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan rakyat bakal marah jika lima anggota DPR yang nonaktif tidak diputuskan berhenti sebagai legislator.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Formappi  MKD  anggota dpr nonaktif  Lucius Karus  Ahmad Sahroni Cs  Mahkamah Kehormatan Dewan 
BERITA FORMAPPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp