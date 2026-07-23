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JPNN.com - Nasional - Hukum

Peneliti Formappi: Publik Sulit Percaya Kejaksaan Setelah Polri Ungkap Febrie Terlibat Korupsi

Kamis, 23 Juli 2026 – 08:02 WIB
Peneliti Formappi: Publik Sulit Percaya Kejaksaan Setelah Polri Ungkap Febrie Terlibat Korupsi - JPNN.COM
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen (FORMAPPI) Lucius Karus menyoroti terkait kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

Lucius menyampaikan hal ini dalam kegiatan public review berjudul ”Melacak Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Eks Jampidsus: Urgensi Pengungkapan Aliran Uang Kejahatan dan Aktor Intelektual” di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Lucius, sejak terseretnya eks Jampidus oleh penyidik kepolisian maka publik sulit percaya terhadap institusi kejaksaan.

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"Mengapa? Karena Febrie ini adalah mantan elite kejaksaan, jampidus, namun ia terlibat dalam praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Korps Adhyaksa," ujar Lucius.

Menurut Lucius, publik terus mengawal dan menunggu sejauh mana kemudian kejaksaan mengungkap, membongkar, dan menunut Febrie Adriansyah.

Namun, publik juga sebetulnya tidak terlalu percaya kejaksaan dalam menangani kasus ini, karena penyidik-penyidik khususnya di Pidsus adalah mantan atau bekas anak buahnya Febrie.

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Berdasarkan catatan Formappi, jelas Lucius, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya mengalami peringkat buruk.

Hal ini disebabkan oleh ada pembiaran secara sistemik. Misalnya, beberapa tahun terakhir DPR membahas sejumlah Undang-Undang yang sesungguhnya syarat kepentingan tertentu, tidak jelas, dan tidak terlalu penting untuk publik.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti terkait kasus korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

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TAGS   Jampidsus  Febrie Adriansyah  Formappi  Kejaksaan 
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