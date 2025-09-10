Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Peneliti: Letkol Teddy Bikin Kebijakan Pak Prabowo Bebas Hambatan

Rabu, 10 September 2025 – 17:51 WIB
Peneliti: Letkol Teddy Bikin Kebijakan Pak Prabowo Bebas Hambatan - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri). Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot kinerja pemerintahannya untuk mewujudkan berbagai program demi kemaslahatan rakyat. Di balik itu, ada sosok Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Teddy memainkan perannya sebagai tokoh kunci dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di kementerian. Ia menjadi penghubung yang efektif antara Presiden dan jajaran kementerian.

“Teddy bukan sekadar birokrat dari kalangan militer biasa, dia memiliki keahlian dalam memahami visi Presiden Prabowo dan menerjemahkannya ke dalam tindakan cepat,” ujar Tim Peneliti PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS), Tantowy saat dihubungi, Selasa (9/9).

Menurut Tantowy, Teddy sering mengambil inisiatif untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait, sehingga proses rapat dan pengambilan keputusan bisa dipercepat tanpa mengurangi kualitas analisis dan kajian yang dibutuhkan.

Ia melihat metode kerja Teddy yang sangat sistematis dan komunikatif menjadi kunci utama dalam memperpendek waktu implementasi kebijakan.

“Dengan pemantauan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi terkini, Teddy memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang berlarut-larut,” katanya.

Teddy juga dikenal piawai dalam mengantisipasi potensi masalah di lapangan sebelum kebijakan dijalankan. Sehingga penyesuaian dapat dilakukan lebih awal tanpa menunggu masalah berkembang.

Keberadaan Teddy, menurutnya, memperkuat harapan bahwa kebijakan-kebijakan strategis dapat terealisasi sesuai target, tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

