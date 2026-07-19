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JPNN.com - Kriminal

Penembak WN China dan Sekuriti di Badung Ditangkap di Bandara Soetta

Minggu, 19 Juli 2026 – 20:19 WIB
Penembak WN China dan Sekuriti di Badung Ditangkap di Bandara Soetta - JPNN.COM
Tim gabungan Polda Bali, Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dan pihak Imigrasi berhasil menangkap terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan security di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Polres Badung

jpnn.com - Terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan sekuriti di Canggu, Kabupaten Badung, Bali sudah ditangkap.

Penangkapan dilakukan tim gabungan Polda Bali, Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dan pihak Imigrasi.

Penjabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti saat dikonfirmasi membenarkan soal penangkapan terduga pelaku.

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Pelaku berinisial H, seorang pria berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu malam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Terduga pelaku laki-laki WNI memang benar sudah ditangkap Sabtu malam oleh gabungan Ditreskrimum Polda Bali, Jatanras Satreskrim Polres Badung, Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta dan pihak Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Inastuti, Minggu (19/7/2026).

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Terduga pelaku saat ini telah dibawa ke Polres Badung untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Polisi masih mendalami motif penembakan serta asal-usul senjata api yang digunakan.

Terduga pelaku penembakan yang melukai seorang warga negara (WN) China dan sekuriti di Canggu, Kabupaten Badung, Bali sudah ditangkap.

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TAGS   penembak  Penembakan  Badung  wn china  Sekuriti  Ditangkap  Polda Bali  Polres Bandara Soetta 
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