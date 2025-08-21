Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Penembakan 2 Personel Brimob, Anggota KKB Pimpinan Aibon Kogoya Ditangkap

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:36 WIB
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani. foto: Satgas Damai Cartenz.

jpnn.com - Satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terlibat pembunuhan dua personel Brimob Polda Papua di Siriwo, ditangkap anggota Satgas Ops Damai Cartenz di Nabire, Papua Tengah.

Pelaku yang diketahui bernama Siprianus Weya kini telah diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. 

Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani ketika dikonfirmasi mengatakan Siprianus Weya merupakan anak buah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. 

"Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki di Nabire," ujar Faizal. 

Faizal menyebut Siprianus Weyaberperan sebagai orang yang mendokumentasikan dengan kamera aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025.

Selain Septinus, Faizal menyebutkan lima orang lainnya yang diduga terlibat dengan KKB pimpinan Aibon Kogoya juga turun diamankan. 

"Lima orang lain turut diamankan, yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Meinus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip," ungkap Faizal. 

Sebelumnya dua anggota Brimob Polda Papua Brigpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki tewas dalam aksi penembakan oleh KKB pimpinan Aibon Kogoya di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 lalu. (mcr30/JPNN.com)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ridwan Sangaji

