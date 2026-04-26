Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Penembakan di Jamuan Makan Malam Gedung Putih, Trump Dievakuasi, 1 Orang Ditangkap

Minggu, 26 April 2026 – 11:38 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON -  Aksi penembakan terjadi saat jamuan makan malam "White House Correspondents’" di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (25/4) waktu setempat. Presiden AS Donald Trump dievakuasi.

Menurut Donald Trump, satu orang telah ditangkap setelah terjadi penembakan di jamuan makan malam itu.

"Malam yang luar biasa di Washington. Dinas Rahasia dan aparat penegak hukum bekerja sangat baik. Mereka bertindak cepat dan berani. Penembak telah ditangkap," tulis Trump di Truth Social.

Pernyataan itu muncul setelah dia dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dari acara tahunan itu akibat insiden keamanan tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, Trump mengatakan Wakil Presiden JD Vance, Melania, dan seluruh anggota kabinet dalam keadaan aman.

"Kami akan berbicara kepada Anda dalam setengah jam. Saya telah berbicara dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas acara ini, dan kami akan menjadwalkannya kembali dalam 30 hari," kata Trump.

Dinas Rahasia AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa satu orang telah ditangkap.

"Kondisi pihak yang terlibat belum diketahui, dan aparat penegak hukum masih mempelajari situasi," sebut pernyataan itu.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penembakan di gedung putih  Donald Trump  Gedung Putih  Penembakan  Trump  Amerika Serikat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp