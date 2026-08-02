Penembakan di Restoran Idaho AS, 3 Orang Tewas

Minggu, 02 Agustus 2026 – 14:00 WIB

jpnn.com - ISTANBUL — Insiden penembakan terjadi di sebuah restoran pada negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Menurut pihak berwenang, beberapa orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan tersebut.

Pegawai Informasi Publik Twin Falls Josh Palmer mengatakan tersangka pelaku penembakan dinyatakan tewas.

Dia menambahkan bahwa semua perintah perlindungan di tempat telah dicabut, menurut laporan CNN, Sabtu (2/8).

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CNN juga menyatakan para pejabat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jumlah korban dan kondisi mereka yang terluka, namun sebelumnya melaporkan tiga orang tewas.

Meski demikian, masih belum jelas apakah tersangka pelaku termasuk dalam jumlah korban tewas tersebut.

Kepala Kepolisian Twin Falls Matthew Hicks meyakini bahwa tidak ada lagi ancaman penembakan.

"Kami yakin ancaman terhadap masyarakat telah berakhir," kata Hicks kepada wartawan.

Tersangka penembak ditemukan di dekat lokasi kejadian.