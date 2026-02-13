Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Penembakan di Universitas AS, 2 Orang Tewas, 1 Luka-Luka

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:40 WIB
Penembakan di Universitas AS, 2 Orang Tewas, 1 Luka-Luka - JPNN.COM
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - AMERIKA - Insiden penembakan terjadi di kompleks perumahan universitas di negara bagian South Carolina, Amerika Serikat, Kamis (12/2) malam.

Sebanyak dua orang tewas dan satu lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.

Aksi penembakan itu menyebabkan penutupan kampus yang diperpanjang dan pembatalan kelas, menurut pernyataan resmi.

Baca Juga:

Dalam siaran pers pihak universitas diketahui bahwa insiden terjadi di kampus Universitas Negeri South Carolina, Orangeburg.

Laporan tentang tembakan diterima sekitar pukul 21.15 waktu setempat (09.15 WIB).

Pihak berwenang belum mengidentifikasi korban secara publik atau memberikan informasi terbaru tentang kondisi individu yang terluka.

Baca Juga:

Petugas penegak hukum dan penyelidik tetap berada di lokasi kejadian selama beberapa jam, mengamankan area dan melakukan pencarian, sementara penutupan kampus berlanjut hingga malam di Orangeburg.

Administrator universitas mengatakan layanan konseling akan tersedia bagi mahasiswa dan staf setelah insiden kekerasan tersebut, seraya menambahkan bahwa kelas yang dijadwalkan untuk hari Jumat dibatalkan sementara penyelidikan berlangsung. (antara/jpnn)

Insiden penembakan terjadi di universitas Amerika Serikat, dua orang dilaporkan tewas dan satu lainnya luka-luka.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penembakan  Penembakan di Universitas  Amerika Serikat  Tewas  penembakan di amerika 
BERITA PENEMBAKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp