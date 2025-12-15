Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Tewaskan Belasan Orang

Senin, 15 Desember 2025 – 08:28 WIB

jpnn.com - Jumlah korban tewas dalam insiden penembakan massal di Pantai Bondi yang tersohor di Sydney, New South Wales, Minggu (14/12/2025), bertambah menjadi 12 orang, menurut kepolisian New South Wales (NSW).

"Sedikitnya 12 orang meninggal dunia saat ini," kata Komisaris Polisi Mal Lanyon.

"Sebanyak 29 orang telah dibawa ke berbagai rumah sakit di kawasan Sydney, termasuk dua petugas kepolisian," lanjutnya.

Sebelumnya, Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan banyak orang menjadi korban dalam insiden itu.

Namun, otoritas setempat mengatakan ancaman langsung telah berakhir.

Kepolisian NSW mengaku telah mengamankan dua tersangka pelaku, tetapi operasi keamanan terus berlangsung.

Warga diminta menjauhi lokasi kejadian yang telah ditetapkan sebagai zona steril.

Penembakan tersebut terjadi pada hari pertama perayaan Yahudi, Hanukkah, yang akan berlangsung selama delapan hari.