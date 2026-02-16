Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng, Polisi Temukan Proyektil

Senin, 16 Februari 2026 – 08:07 WIB
Polres Pekalongan memasang polisi line pada area kasus penembakan terhadap suami anggota DPRD Jawa Tengah, Minggu (15/2/2026). ANTARA/HO-warga

jpnn.com - Tim Polres Pekalongan masih mendalami kasus penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami Anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah.

Penembakan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal pada Sabtu (14/2) malam.

Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menyebut proyektil yang ditemukan di lokasi masih dalam proses pemeriksaan laboratorium untuk memastikan jenis dan kalibernya.

"Proyektil ini akan dilakukan pendalaman dan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," kata dia, Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi memastikan hanya ada satu kali tembakan.

Dalam peristiwa penembakan itu, proyektil mengenai dek bagian atas teras rumah korban kemudian memantul ke bawah.

Terkait arah tembakan, AKBP Rachmad menyebut berdasarkan rekaman CCTV dan hasil pemeriksaan di lokasi, tembakan mengarah ke atas atau tidak mengarah langsung ke korban.

"Pantulan proyektil kemudian kami temukan di sisi kiri garasi rumah korban. Jadi, kesimpulan sementara kami, ini masih mengarah pada aksi teror," ungkapnya.

TAGS   Ditembak  suami anggota dprd  DPRD Jateng  Pekalongan  Penembakan  polres pekalongan  aksi teror  Amat Muzakhim  Nur Fatwah 
