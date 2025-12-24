Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Penempatan Guru PPPK Mendapat Sorotan, Dampaknya Serius

Rabu, 24 Desember 2025 – 05:12 WIB
Guru mengajar di kelas. Ilustrasi Foto: Ama for JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti masalah penempatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penempatan guru PPPK menjadi bagian dari persoalan serius terkait ketersediaan, distribusi guru, hingga kompetensi guru pada jenjang SMA/SMK dan SLB di Provinsi Jabar.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung di Bandung, Selasa, menyatakan isu kekurangan guru sudah menjadi alarm yang harus segera ditangani secara sistematis.

Kekurangan guru, menurutnya, terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari pergeseran guru menjadi kepala sekolah, pensiun massal bertahap sejak 2025 hingga 2027, hingga kebijakan pembatasan penerimaan guru baru.

"Persoalan ini menjadi serius, karena ketersediaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar. Kita tidak bisa berbicara peningkatan kualitas pendidikan, jika ketersediaan gurunya sendiri masih bermasalah," ucap Yomanius.

Selain itu, Komisi V juga menyoroti ketidaksesuaian penempatan guru PPPK, dimana sebagian guru tidak ditempatkan di sekolah asal, yang akhirnya memicu kekosongan di satuan pendidikan tertentu.

Dampaknya, kata dia, banyak guru harus mengajar lintas mata pelajaran yang tidak linier dengan latar belakang keilmuannya, bahkan dengan beban mengajar berlebih hingga delapan jam per hari.

"Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran. Guru kelelahan, dan siswa yang menerima pembelajaran di jam-jam akhir tidak mendapatkan proses belajar yang optimal," katanya.

Penempatan guru PPPK merupakan salah satu dari persoalan ketersediaan dan distribusi guru.

