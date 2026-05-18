Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Penemuan Jasad Bayi Dalam Kantong Plastik di Ponorogo, Polisi Lakukan Penyelidikan

Senin, 18 Mei 2026 – 08:10 WIB
Penemuan Jasad Bayi Dalam Kantong Plastik di Ponorogo, Polisi Lakukan Penyelidikan - JPNN.COM
Ilustrasi bayi dibuang. Foto: Antara

jpnn.com - PONOROGO - Penemuan jasad bayi dalam kantong plastik hitam di parit jalan Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih diselidiki Polres Ponorogo.

Penemuan jasad bayi itu bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area parit dekat pos ronda sekitar pukul 17.00 WIB.

Karena curiga, warga kemudian mencari sumber bau dan menemukan kantong plastik hitam mencurigakan di dalam parit.

Baca Juga:

Setelah diperiksa, kantong plastik tersebut ternyata berisi jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk.

Warga selanjutnya melaporkan temuan itu kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad bayi untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan polisi menduga bahwa bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal.

“Kami juga masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian bayi,” katanya.

Penemuan jasad bayi dalam kantong plastik hitam di parit jalan Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih diselidiki Polres Ponorogo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan jasad bayi  Polisi  bayi dibuang  ponogoro  pembuangan bayi 
BERITA PENEMUAN JASAD BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp