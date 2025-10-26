Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penemuan Mayat Bayi Terpotong di Bukittinggi Bikin Geger

Minggu, 26 Oktober 2025 – 07:50 WIB
Penemuan Mayat Bayi Terpotong di Bukittinggi Bikin Geger - JPNN.COM
Petugas kepolisian saat mengevakuasi potongan tubuh bayi yang diduga dimutilasi dan dibuang di bibir Ngarai Sianok Kota Bukittinggi, Sabtu (25/10/2025). ANTARA/Al Fatah

jpnn.com - Personel kepolisian di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat sedang menyelidiki kasus penemuan mayat bayi perempuan dalam kondisi memilukan.

Jasad korban ditemukan terpisah dalam tiga bagian tubuh di bibir Ngarai Sianok, Bukittinggi, Sabtu (25/10/2025).

Warga pertama kali melihat mayat bayi itu sekitar pukul 7.30 WIB, digigit seekor anjing di bagian kaki.

Baca Juga:

"Setelah pihak kepolisian datang, ditemukan lagi bagian kepala dan tangan kiri," kata Ketua RT Bukik Cangang Bukittinggi Yusrizal, Sabtu (25/10).

Yusrizal mengatakan di lokasi penemuan mayat bayi, banyak terdapat binatang jenis kera yang hidup liar di tebing Ngarai Sianok.

"Kami tidak tahu apakah kondisi bayi yang terpisah itu karena perbuatan binatang atau sengaja dimutilasi," kata dia.

Baca Juga:

Dari pantauan di lapangan, masih terdapat bagian tubuh yang belum ditemukan yaitu di bagian perut dan tangan kanan.

Kapolsek Kota Bukittinggi AKP Mazwanda menegaskan kepolisian menyelidiki kasus termasuk dugaan tindak mutilasi.

Polisi masih menyelidiki penemuan mayat bayi terpotong di Bukittinggi apakah dimutilasi atau bukan. Kondisi korban mengenaskan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mayat Bayi  penemuan mayat  Bukittinggi  Polisi  Mutilasi 
BERITA MAYAT BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp