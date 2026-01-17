Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Jumat (16/1/2026).

Kapolsek Palembayan, AKP Alwizi Safriadi, mengonfirmasi bahwa penemuan tersebut dilaporkan warga sekitar pukul 09.30 WIB.

Menindaklanjuti laporan itu, anggota Brimob Polda Sumbar segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

"Tiga potong tulang tersebut telah dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk proses identifikasi medis guna memastikan apakah benar itu tulang manusia atau bukan. Saat ini hasilnya belum keluar," ujar Alwizi di Lubuk Basung, Sabtu (17/1/2026).

Lokasi penemuan tersebut merupakan wilayah yang terdampak parah oleh banjir bandang yang mengakibatkan 136 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang.

Selain menelan korban jiwa, bencana tersebut juga menghancurkan rumah warga, infrastruktur jembatan, serta lahan pertanian di wilayah Agam.(antara/jpnn)