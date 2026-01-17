Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam

Sabtu, 17 Januari 2026 – 20:48 WIB
Penemuan Tiga Potong Tulang Diduga Manusia di Lokasi Banjir Bandang Agam - JPNN.COM
Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (16/1). Foto: source for jpnn

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Jumat (16/1/2026).

Kapolsek Palembayan, AKP Alwizi Safriadi, mengonfirmasi bahwa penemuan tersebut dilaporkan warga sekitar pukul 09.30 WIB.

Menindaklanjuti laporan itu, anggota Brimob Polda Sumbar segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

Baca Juga:

"Tiga potong tulang tersebut telah dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk proses identifikasi medis guna memastikan apakah benar itu tulang manusia atau bukan. Saat ini hasilnya belum keluar," ujar Alwizi di Lubuk Basung, Sabtu (17/1/2026).

Lokasi penemuan tersebut merupakan wilayah yang terdampak parah oleh banjir bandang yang mengakibatkan 136 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang.

Selain menelan korban jiwa, bencana tersebut juga menghancurkan rumah warga, infrastruktur jembatan, serta lahan pertanian di wilayah Agam.(antara/jpnn)

Baca Juga:

Warga menemukan tiga potong tulang yang diduga milik manusia di lokasi bekas bencana banjir bandang Simpang Dingin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (16/1)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir bandang Agam  Penemuan tulang manusia 
BERITA BANJIR BANDANG AGAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp