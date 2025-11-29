Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penerapan Budaya K3 Menjadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Sabtu, 29 November 2025 – 04:34 WIB
Penerapan Budaya K3 Menjadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 - JPNN.COM
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa ajang IQSA Award 2025 merupakan satu momentum bagi kita semua untuk menegaskan komitmen dalam membangun praktik QHSE yang unggul dan berkelanjutan. Foto dok. IQSA

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan mendapatkan pengakuan (penghargaan) atas komitmennya dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di ajang Indonesia Quality, Health, and Safety Environment (QHSE) Awards (IQSA) 2025.

Penerapan K3 yang baik, optimal dan unggul dinilai menjadi menjadi kunci penting mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Penghargaan ini untuk mendorong para pelaku industri mengimplementasikan aspek QHSE dengan baik dan benar serta berkelanjutan," kata Ketua Penyelenggara IQSA Awards 2025, Juanda Jafar, Jumat (28/11). 

Baca Juga:

Dia menjelaskan, budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sikap, keyakinan, norma, hingga persepsi yang mendasari perilaku sehat dan selamat.

Dengan penerapan QHSE yang baik di setiap perusahaan, maka dalam skala lebih luas akan mendorong terwujudnya budaya K3 di Indonesia. 

"Kami harapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja," ujarnya.

Baca Juga:

Dalam ajang IQSA Awards 2025 kali ini, 19 perusahaan pemenang diumumkan dalam acara Malam Penganugerahan IQSA 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

Perusahaan-perusahaan pemenang IQSA Awards 2025 berasal dari berbagai sektor industri di Tanah Air. Masing-masing adalah Husky-CNOOC Madura Limited, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), PT Badak NGL, PT. Hakaaston,.

Penerapan Budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   budaya k3  K3  Indonesia Emas 2045  BUMN 
BERITA BUDAYA K3 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp