Penerapan Budaya K3 Menjadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan mendapatkan pengakuan (penghargaan) atas komitmennya dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di ajang Indonesia Quality, Health, and Safety Environment (QHSE) Awards (IQSA) 2025.

Penerapan K3 yang baik, optimal dan unggul dinilai menjadi menjadi kunci penting mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Penghargaan ini untuk mendorong para pelaku industri mengimplementasikan aspek QHSE dengan baik dan benar serta berkelanjutan," kata Ketua Penyelenggara IQSA Awards 2025, Juanda Jafar, Jumat (28/11).

Dia menjelaskan, budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sikap, keyakinan, norma, hingga persepsi yang mendasari perilaku sehat dan selamat.

Dengan penerapan QHSE yang baik di setiap perusahaan, maka dalam skala lebih luas akan mendorong terwujudnya budaya K3 di Indonesia.

"Kami harapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja," ujarnya.

Dalam ajang IQSA Awards 2025 kali ini, 19 perusahaan pemenang diumumkan dalam acara Malam Penganugerahan IQSA 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

Perusahaan-perusahaan pemenang IQSA Awards 2025 berasal dari berbagai sektor industri di Tanah Air. Masing-masing adalah Husky-CNOOC Madura Limited, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), PT Badak NGL, PT. Hakaaston,.