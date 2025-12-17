Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Penerapan DTSEN Diharapkan Perkuat Ketepatan Bantuan Sosial di Kota Bogor

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:47 WIB
Penerapan DTSEN Diharapkan Perkuat Ketepatan Bantuan Sosial di Kota Bogor - JPNN.COM
Komisi IV DPRD Kota Bogor bahas penerapan DTSEN untuk memastikan data sosial akurat dan tepat sasaran. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor untuk membahas implikasi penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembahasan ini menyoroti kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan pendataan sosial terbaru yang berdampak langsung pada masyarakat.

Penerapan DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Baca Juga:

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan sinkronisasi data sosial dan ekonomi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis pemutakhiran data nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika, menyampaikan bahwa mulai tahun depan proses pemutakhiran data akan dilakukan melalui mekanisme validasi dan verifikasi lapangan. Proses ini melibatkan Dinas Sosial, perangkat kelurahan, RT/RW, serta pendamping sosial.

Menurut Rezky, keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintah daerah menjadi kunci agar proses pendataan berjalan optimal dan meminimalkan potensi kesalahan data.

Baca Juga:

Dia menekankan pentingnya akurasi data karena akan berpengaruh langsung terhadap kebijakan sosial.

“Peran pemerintah daerah dan aparatur wilayah sangat penting dalam memastikan data yang dikumpulkan akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rezky, Rabu (17/12).

Komisi IV DPRD Kota Bogor bahas penerapan DTSEN untuk memastikan data sosial akurat dan tepat sasaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kota Bogor  DTSEN  Bantuan Sosial  Dinsos Kota Bogor 
BERITA DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp