Penerapan Sistem ISPO Dukung Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, mengungkapkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit dalam ajang internasional Osaka Expo 2025

Pada forum bisnis bertajuk "Sustainability of Indonesian Palm Oil to Meet World Need for Vegetable Oil," Sandry menekankan pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas strategis bagi Indonesia.

Sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, industri kelapa sawit juga dihadapkan pada tantangan besar, termasuk isu lingkungan, tekanan pasar global, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penting melakukan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sistem informasi pendukungnya, SI-ISPO.

ISPO dirancang sebagai kerangka tata kelola keberlanjutan untuk memastikan praktik industri kelapa sawit yang berkelanjutan, adil, dan terintegrasi.

Sertifikasi ISPO mencakup tujuh prinsip dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025.

ISPO mencakup tiga segmen utama: usaha perkebunan, industri hilir, dan perusahaan bioenergi kelapa sawit.