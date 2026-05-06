Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penerbangan Internasional ke Belitung Dibuka Kembali, Dorong Arus Devisa Pariwisata

Rabu, 06 Mei 2026 – 06:16 WIB
Penerbangan Internasional ke Belitung Dibuka Kembali, Dorong Arus Devisa Pariwisata - JPNN.COM
Penerbangan internasional ke Pulau Belitung kembali dibuka ditandai dengan penerbangan perdana maskapai Scoot menggunakan pesawat Embraer E190-E2 rute Belitung-Singapura pada Minggu (3/5). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, BELITUNG - Penerbangan internasional menuju Pulau Belitung kembali beroperasi pada Minggu (3/05), setelah sebelumnya beberapa tahun terhenti.

Momentum tersebut menandai babak baru bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu sebagai implementasi dari arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pariwisata, salah satunya melalui koneksi langsung penerbangan internasional.

Baca Juga:

Penerbangan langsung antara Belitung dan Singapura kembali tersedia melalui layanan reguler oleh maskapai Scoot.

Rute yang menghubungkan Bandara Changi dengan Belitung tersebut dioperasikan secara berkala setiap dua kali dalam sepekan dan mendapatkan respons yang cukup signifikan dari wisatawan mancanegara, khususnya dari kawasan Asia Tenggara.

Penerbangan perdana menggunakan pesawat Embraer E190-E2 berkapasitas 112 kursi mencatat 80 penumpang kedatangan (load factor >70%).

Baca Juga:

Penerbangan Internasional ke Belitung Dibuka Kembali, Dorong Arus Devisa Pariwisata

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan dampak ekonomi dan efek berganda (multiplier effect) dari pembukaan gerbang internasional ini sangat signifikan.

Konektivitas internasional faktor kunci pengembangan destinasi pariwisata, karena mendorong masuknya devisa hingga meningkatkan aktivitas ekonomi daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penerbangan Internasional  Belitung  pariwisata  Kemenko Perekonomian  Airlangga Hartarto  KEK Tanjung Kelayang  Wisatawan  Singapura 
BERITA PENERBANGAN INTERNASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp