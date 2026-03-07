Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Penerbangan Sempat Tertunda Akibat Perang, Gading Marten Akhirnya Bisa Pulang

Sabtu, 07 Maret 2026 – 10:10 WIB
Penerbangan Sempat Tertunda Akibat Perang, Gading Marten Akhirnya Bisa Pulang - JPNN.COM
Gading Marten. Foto: Instagram/gadiiing

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten akhirnya bisa pulang ke Indonesia setelah sempat tertahan akibat dampak perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran yang membuat sejumlah penerbangan tertunda.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia yang sebelumnya berada di Prancis mengabarkan sudah mendapatkan jadwal penerbangan.

"Let's go home," ungkap Gading Marten, Jumat (6/3).

Baca Juga:

Mantan suami Gisel itu juga memperlihatkan ketika sudah mendarat di Jakarta.

Gading Marten bersyukur akhirnya bisa kembali dengan selamat.

"Puji Tuhan, mendarat dengan selamat di Jakarta. Home sweet home," ungkap Gading

Baca Juga:

Sebelumnya, Gading Marten yang berada di Paris merasakan dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Dia terkendala pulang ke Indonesia karena penyesuaian jadwal penerbangan pesawat yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.

Aktor Gading Marten akhirnya bisa pulang ke Indonesia setelah sempat tertahan akibat dampak perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gading Marten  gading  Instagram Gading Marten  Kabar Gading Marten 
BERITA GADING MARTEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp