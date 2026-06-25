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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penerbangan Umrah Langsung dari Palembang ke Jeddah, Penumpang Tak Perlu Transit Lagi

Kamis, 25 Juni 2026 – 18:18 WIB
Penerbangan Umrah Langsung dari Palembang ke Jeddah, Penumpang Tak Perlu Transit Lagi - JPNN.COM
Lion Air buka penerbangan rute Palembang-Jeddah. Foto: dokumen SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang kembali melayani penerbangan umrah langsung menuju Jeddah, Arab Saudi.

Penerbangan perdana setelah musim haji ini menjadi penanda kembali aktifnya layanan penerbangan internasional dari Palembang sekaligus memberikan kemudahan bagi jamaah yang kini bisa terbang tanpa harus transit di kota lain.

Penerbangan perdana tersebut menggunakan pesawat Airbus A330 dengan nomor penerbangan JT 76 yang berangkat dari Bandara Internasional SMB II Palembang pada pukul 13.35 WIB.

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Pada penerbangan perdana ini, Lion Air akan memberangkatkan sebanyak 391 calon jemaah umroh menuju Tanah Suci.

Saat ini, penerbangan umroh langsung Lion Air rute Palembang–Jeddah telah terjadwal untuk beroperasi sepanjang periode Juni hingga akhir Juli 2026 dengan total 9 penerbangan langsung.

Layanan ini menjadi alternatif perjalanan ibadah yang semakin mudah diakses tanpa perlu transit melalui bandara lain.

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General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Ahmad Syaugi Shahab menyampaikan seluruh aspek operasional dan pelayanan bandara telah dipersiapkan secara optimal guna mendukung kelancaran penerbangan umroh langsung tersebut.

"Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang siap mendukung penuh operasional penerbangan umroh langsung Lion Air menuju Jeddah," ujar Syaugi, Kamis (25/6).

Jemaah umrah asal Sumsel kini bisa terbang langsung dari Palembang ke Jeddah tanpa transit, perjalanan jadi lebih cepat, nyaman, dan efisien.

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TAGS   penerbangan umrah  umrah  Lion Air  penerbangan Internasional 
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