Penerbitan Izin Impor Daging Dinilai Lambat, Pelaku Usaha Menjerit

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha daging meminta pemerintah mempercepat penerbitan izin impor daging sapi yang dinilai masih lambat.

Mereka khawatir keterlambatan tersebut berimbas pada pasokan dan harga, bahkan dapat mempengaruhi keberlangsungan industri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan hingga Agustus 2025, sisa kuota impor daging beku sebesar 100 ribu ton belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

Hambatan terbesar, menurutnya, berada pada proses penerbitan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Kuota (LHVRK) di Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang menjadi syarat untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan.

“Proses ini memakan waktu lama, padahal impor membutuhkan perencanaan dan pengiriman yang tidak sebentar. Jika pasokan terganggu, imbasnya dirasakan pelaku usaha hingga konsumen,” ujar Teguh dalam siaran persnya, Kamis (14/8).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK menambahkan, dari 86 perusahaan yang mengajukan izin impor, baru sekitar 44 yang mendapatkan SPI.

Sebanyak 26 perusahaan anggota APPDI dan APPHI masih menunggu izin, dengan 17 berkas tertahan di Kementerian Perdagangan dan 9 di Bapanas.

“Bahkan, untuk yang sudah mendapat izin, volumenya relatif kecil, hanya 200 sampai 600 ton. Padahal kebutuhan pasar, khususnya industri hotel, restoran, dan katering (horeka), jauh lebih besar,” kata Marina.