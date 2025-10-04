Penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Didorong Jadi Agen Perubahan Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 540 mahasiswa dari 42 perguruan tinggi dikukuhkan sebagai penerima Beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-12.

Pengukuhan dilakukan melalui acara Welcoming Awardee Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang digelar secara hybrid di Pertamina Arena Jakarta, Kamis (2/10).

Mengusung tema Energi Sobat Bumi untuk Masa Depan Lestari, acara ini mendorong komitmen para penerima beasiswa untuk menjadi generasi muda yang berkarakter, peduli lingkungan, serta siap menjadi agen perubahan untuk masyarakat.

"Pertamina juga terus mendorong kemajuan generasi muda dan kelestarian lingkungan. Dengan penuh rasa syukur, manfaatkanlah beasiswa ini sebagai kesempatan emas untuk terus berprestasi, sambil tetap memegang teguh integritas diri serta membawa kebermanfaatan positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ujar Komisaris Independen PT Pertamina Condro Kirono.

Senada, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina, Andy Arvianto meminta para penerima beasiswa agar tidak berfokus pada pencapaian pribadi.

“Jadilah mahasiswa yang proaktif dan sadarilah bahwa menjadi 'Sobat Bumi' adalah panggilan jiwa untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, karena kesuksesan sejati diukur dari seberapa besar kita memberi pada lingkungan, bukan hanya pencapaian pribadi,” ucap Andy.

Pertamina sebagai perusahaan energi berkomitmen mengusung keberlanjutan yang diterapkan juga dalam program Beasiswa Sobat Bumi.

Untuk itu, para penerima beasiswa diwajibkan untuk melakukan green initiative berupa kegiatan Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI) dan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).