Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Penerima Penghargaan Legislator Peduli HAM dari KWP Award 2026, Ini Sosoknya

Kamis, 16 April 2026 – 15:43 WIB
Bendum KWP Delvira Hutabarat menyerahkan penghargaan untuk Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menerima penghargaan dalam kategori Legislator Peduli Perlindungan HAM dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026.

Penghargaan diserahkan Bendum KWP Delvira Hutabarat dalam acara penganugerahan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Sugiat menilai pemberian penghargaan seperti KWP Award 2026, sebenarnya bukan hanya acara seremonial semata. 

Legislator fraksi Gerindra itu menuturkan acara KWP Award 2026 bisa memberi semangat baru bagi setiap anggota DPR bekerja lebih nyata memperjuangkan aspirasi publik.

"Bagi kami, ini bukan hanya seremonial, tetapi juga penyemangat bagi anggota DPR untuk bekerja nyata menyerap aspirasi rakyat, khususnya konstituen kami di masing-masing dapil," kata Sugiat.

Legislator Dapil III Sumatra Utara (Sumut) itu berharap KWP Award ke depan bisa terus digelar dan sinergitas antara wartawan dengan anggota DPR tetap positif. 

"Kami harap kegiatan positif seperti ini tetap berlanjut, palin penting sinergitas antara media dengan Parlemen terus berjalan dengan baik, agar publik teredukasi dengan kerja-kerja Legislatif," lanjut Sugiat.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada KWP sebagai wadah organisasi wartawan di kompleks parlemen yang memberikan perhatian serius bagi kerja anggota DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyebut kegiatan KWP Award 2026 membari semangat anggota DPR bekerja nyata memperjuangkan aspirasi publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

HAM  Sugiat Santoso  KWP  Gerindra 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp