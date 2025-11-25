Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 249,3 Triliun hingga Oktober 2025, Tumbuh 7,6 Persen

Selasa, 25 November 2025 – 11:13 WIB
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 249,3 Triliun hingga Oktober 2025, Tumbuh 7,6 Persen - JPNN.COM
Kinerja penerimaan Bea Cukai mencapai Rp 249,3 triliun hingga Oktober 2025 atau tumbuh 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Foto: ilustrasi/bea cukai

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengumumkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang telah mencapai Rp 249,3 triliun hingga Oktober 2025.

Angka tersebut setara dengan sekitar 82,7 persen dari target APBN dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,6 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Secara rinci, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 41 triliun, mengalami kontraksi sebesar 4,9 persen.

Baca Juga:

Penurunan tersebut dipengaruhi menurunnya bea masuk dari komoditas pangan dan utilisasi Free Trade Agreement (FTA).

Sementara itu, penerimaan bea keluar mencatatkan angka sebesar Rp 24 triliun, tumbuh 69,2 persen.

"Didorong oleh kenaikan harga CPO dan volume ekspor sawit, dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga," kata Djaka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR, Senin (24/11).

Baca Juga:

Djaka juga melaporkan penerimaan cukai mencapai Rp 184,2 triliun, tumbuh sekitar 5,7 persen, meskipun hasil produksi hasil tembakau mengalami penurunan sebesar 2,8 persen.

Dia memperkirakan total penerimaan hingga akhir Desember 2025 akan mencapai Rp 302,5 triliun, melebihi 100 persen dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 0,7 persen.

Dirjen Djaka Budhi Utama mengumumkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang telah mencapai Rp 249,3 triliun hingga Oktober 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penerimaan bea cukai  Bea Cukai  Djaka Budhi Utama  bea masuk  bea keluar  Cukai 
BERITA PENERIMAAN BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp