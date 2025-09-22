Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Penerimaan Negara Anjlok, Simak Laporan Purbaya Selengkapnya!

Senin, 22 September 2025 – 15:44 WIB
Penerimaan Negara Anjlok, Simak Laporan Purbaya Selengkapnya! - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Rabu (10/9/2025). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN 2025.

Hal itu diungkapkan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

Dia menjelaskan nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. 

Baca Juga:

Menurut Purbaya, tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan negara.

"Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp 1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook," kata dia.

Adapun perinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

Baca Juga:

Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook, tetapi turun signifikan sebesar 20,1 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penerimaan negara  APBN  defisit  purbaya  Utang Negara 
BERITA PENERIMAAN NEGARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp