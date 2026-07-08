Penerimaan Pajak Semester I-2026 Tembus Rp1.035 T, Tumbuh 24,6 Persen dari Tahun Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya melaporkan kinerja impresif pada sektor penerimaan perpajakan sepanjang semester I tahun 2026.

Realisasi penerimaan pajak menunjukkan pembalikan tren yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hingga pertengahan tahun, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.035,7 triliun.

Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 24,6 persen dibandingkan semester I tahun 2025, yang mengalami kontraksi.

Menurut Purbaya, capaian ini hasil dari reformasi perpajakan yang dijalankan secara menyeluruh, mencakup sisi organisasi maupun kualitas personel di Direktorat Jenderal Pajak.

Dia meniali peningkatan koleksi pajak ini terjadi berkat penguatan administrasi dan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang lebih ketat.

"Ada juga nih orang pajak disuruh kerja lebih keras, Pak, supaya tax collection-nya meningkat," kata Purbaya mengapresiasi kinerja dirjen pajak, Selasa (7/7).

Dilihat dari jenisnya, Pajak Penghasilan (PPH) Badan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan terkuat.