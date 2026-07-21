Penerjemah Kenegaraan Asal Korea Jadi Korban Penipuan, Mengaku Susah Cari Keadilan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Hur Young Soon atau yang akrab disapa Ms Ayu, seorang penerjemah bahasa Korea yang pernah mendampingi pejabat Korea Selatan dalam agenda kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo, mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp 5,9 miliar yang berkaitan dengan PT CPM.

Ms Ayu merupakan salah satu dari lima warga negara Korea Selatan yang mengaku kehilangan dana investasi yang mereka tanamkan sejak 2020.

Dia mengatakan hingga hampir tiga tahun berlalu, persoalan tersebut belum juga memperoleh kepastian hukum.

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"Saya sudah menunggu hampir tiga tahun tetapi belum ada kejelasan. Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya alami ini," ujar Ms Ayu kepada wartawan di Jakarta.

Selama ini, Ms Ayu dikenal sebagai penerjemah profesional yang kerap mendampingi pejabat dan delegasi Korea Selatan dalam berbagai agenda resmi di Indonesia.

Dalam salah satu kesempatan, dia juga bertugas sebagai penerjemah saat pejabat Korea Selatan melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Ms Ayu, dirinya bersama empat rekannya menginvestasikan dana dengan total mencapai Rp 5,9 miliar ke PT CPM.

Dana tersebut merupakan hasil kerja keras dan tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.