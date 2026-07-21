Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Penerjemah Kenegaraan Asal Korea Jadi Korban Penipuan, Mengaku Susah Cari Keadilan di Indonesia

Selasa, 21 Juli 2026 – 23:48 WIB
Penerjemah Kenegaraan Asal Korea Jadi Korban Penipuan, Mengaku Susah Cari Keadilan di Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi palu hakim. Foto/ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hur Young Soon atau yang akrab disapa Ms Ayu, seorang penerjemah bahasa Korea yang pernah mendampingi pejabat Korea Selatan dalam agenda kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo, mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp 5,9 miliar yang berkaitan dengan PT CPM.

Ms Ayu merupakan salah satu dari lima warga negara Korea Selatan yang mengaku kehilangan dana investasi yang mereka tanamkan sejak 2020.

Dia mengatakan hingga hampir tiga tahun berlalu, persoalan tersebut belum juga memperoleh kepastian hukum.

Baca Juga:

"Saya sudah menunggu hampir tiga tahun tetapi belum ada kejelasan. Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya alami ini," ujar Ms Ayu kepada wartawan di Jakarta.

Selama ini, Ms Ayu dikenal sebagai penerjemah profesional yang kerap mendampingi pejabat dan delegasi Korea Selatan dalam berbagai agenda resmi di Indonesia.

Dalam salah satu kesempatan, dia juga bertugas sebagai penerjemah saat pejabat Korea Selatan melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Menurut Ms Ayu, dirinya bersama empat rekannya menginvestasikan dana dengan total mencapai Rp 5,9 miliar ke PT CPM.

Dana tersebut merupakan hasil kerja keras dan tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Salah satu penerjemah asal Korea bernama Hur Young Soon menjadi korban penipuan investasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus penipuan  penerjemah  Keadilan  Korban Penipuan 
BERITA KASUS PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp