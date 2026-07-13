Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Rawan Digugat, Ini Alasannya?

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penetapan tersangka eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus korupsi dan TPPU, berpotensi diuji di praperadilan.

Sebab, kata dia, Febrie tak pernah sekalipun diperiksa dalam kasus korupsi dan TPPU sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Setahu saya Febrie belum pernah diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba sudah ditetapkan tersangka," kata Boyamin melalui layanan pesan, Senin (13/7).

Dia melanjutkan Febrie bisa mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka yang menyalahi KUHAP terkait kewajiban diperiksa lebih dahulu.

"Bisa saja Febrie mengajukan praperadilan dengan alasan belum pernah diperiksa sebagai saksi, padahal itu kewajiban menurut KUHAP yang baru maupun putusan Mahkamah Konstitusi," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Namun, Kortas Tipidkor Polri belakangan menyerahkan penanganan penyidikan kasus terkait Febrie ke kejaksaan.

Boyamin pun mengkritik keputusan Kortas Tipidkor menyerahkan penanganan perkara berkaitan Febrie ke Kejagung karena terkesan melempar beban ke Korps Adhyaksa.