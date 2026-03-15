JPNN.com - Otomotif - Motor

Penetrasi Pasar, QJMotor Merilis Beberapa Motor Anyar

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:20 WIB
Peluncuran model baru QJMotor, SRV 200 MT dan Fort 180 Adventure. Foto: qjmotor

jpnn.com, JAKARTA - Industri sepeda motor di Indonesia terus bergerak dinamis. Peluang itu pun dimanfaatkan QJMotor Indonesia meluncurkan model terbaru.

Peluncuran digelar dalam acara bertajuk “Define Your Power, Ride Your Legacy” di Living World Mall, Denpasar, Bali, pada 14 Maret 2026.

Melalui momentum tersebut, QJMotor menegaskan keseriusannya menggarap pasar motor premium di Indonesia yang dinilai makin berkembang.

Presiden Direktur PT. QJMotor Industry Indonesia, Felix Huang, mengatakan kehadiran model-model baru merupakan bagian dari strategi perusahaan lebih dekat dengan rider di Indonesia.

Menurutnya, konsumen di tanah air membutuhkan sepeda motor yang tidak hanya andal secara performa, tetapi juga mampu menyesuaikan gaya hidup dan karakter penggunanya.

"Kami ingin menghadirkan motor yang relevan dengan kebutuhan pengendara Indonesia, baik dari sisi desain, performa, maupun kenyamanan berkendara,” ujar Felix dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Pertama ialah Fort 180 Adventure, skuter matik bergaya adventure yang dirancang untuk penggunaan harian sekaligus perjalanan ringan.

Motor mengusung mesin 175 cc 4V SOHC berpendingin cairan, serta dilengkapi fitur keselamatan seperti Traction Control System (TCS) dan Dual Channel ABS pada varian tertinggi.

