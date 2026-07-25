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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengacara Baru Febrie Adriansyah Bukan Orang Asing, Itu Dia

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:32 WIB
Pengacara Baru Febrie Adriansyah Bukan Orang Asing, Itu Dia - JPNN.COM
Febri Diansyah, beberapa waktu lalu. Foto: Fathan Sinaga/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memberikan kepercayaan kepada pengacara Febri Diansyah menjadi pembelanya, kuasa hukumnya.

“Saya baru (ditunjuk menjadi kuasa hukum). Jadi, ini pemeriksaan pertama yang saya dampingi. Surat kuasanya tertanggal kemarin,” kata Febri Diansyah di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7) malam.

Penunjukan tersebut seusai Hotman Paris Hutapea mundur dari posisi kuasa hukum Febrie Adriansyah.

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Febri Diansyah bukan orang asing atau yang baru muncul ke publik.

Urang Awak kelahiran Padang itu mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febri Diansyah pernah aktif sebagai aktivis Indonesia Corruption Watch, tetapi ICW konon sempat menyayangkan langkah Febri Diansyah menjadi salah satu tim pengacara Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo. Anda masih ingat?

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Kini Febri Diansyah berani tampil atau maju menjadi pengacara Febrie Adriansyah -posisi yang ditinggalkan Hotman Paris.

Kepada wartawan malam tadi, Febri Diansyah mengatakan bahwa Febrie Adriansyah dicecar 20-30 pertanyaan dalam pemeriksaan awal sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pengacara baru Febrie Adriansyah itu pernah menjadi orang penting di KPK, juga sempat menjadi pengacara Bu Putri.

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TAGS   Febri Diansyah  Febrie Adriansyah  Kejagung  TPPU  KPK 
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