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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pengacara Sebut Ratu Sofya Belum Terima Honor dari Film Dosa

Senin, 08 Juni 2026 – 04:06 WIB
Pengacara Sebut Ratu Sofya Belum Terima Honor dari Film Dosa - JPNN.COM
Ratu Sofya bersama tim kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ratu Sofya, Toguh Hutapea, mengungkapkan bahwa kliennya hingga kini belum menerima honor dari film Dosa: Penebusan atau Pengampunan yang dibintanginya.

Menurut Toguh, Ratu Sofya belum mendapatkan pembayaran apa pun dari proyek film tersebut meski proses produksi dan penayangan telah berjalan.

“Bahkan sampai film terakhir yang Mbak Ratu sebagai pemerannya itu, satu perak pun, satu rupiah pun, Mbak Ratu itu tidak terima apa pun sampai saat ini,” ujar Toguh Hutapea di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6).

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Dalam kesempatan yang sama, Toguh juga menegaskan bahwa Ratu Sofya telah bekerja keras di industri hiburan sejak usia muda untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Karena itu, dia membantah berbagai komentar negatif yang ditujukan kepada kliennya, termasuk tudingan bahwa Ratu Sofya tidak menyayangi keluarganya.

“Klien kami ini memang dari sejak kecil sudah berjuang menafkahi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang perlu dicatat. Tidak ada asumsi yang mengatakan bahwa Mbak Ratu ini tidak sayang segala macam. Dia sudah berjuang, itu perlu jadi catatan,” kata Toguh.

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Sementara itu, Ratu Sofya membantah anggapan bahwa dirinya menolak untuk ikut mempromosikan film tersebut.

Dia menegaskan tidak pernah menyatakan penolakan untuk melakukan promosi, melainkan hanya memperjuangkan hak yang menurutnya belum dipenuhi serta meminta permintaan maaf atas persoalan yang terjadi.

Kuasa hukum Ratu Sofya, Toguh Hutapea mengungkapkan hal mengejutkan terkait film terbaru yang dibintangi kliennya, Dosa: Penebusan atau Pengampunan.

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TAGS   ratu sofya  Honor  Produser film  industri hiburan 
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