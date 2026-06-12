Pengadaan Gabah dan Beras Tembus 77 Persen dari Target, Kinerja BULOG Diapresiasi BPK

jpnn.com, KARAWANG - Pimpinan VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo menyampaikan apresiasi atas kinerja Perum BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah di sektor pangan.

Hal tersebut disampaikan saat bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau panen raya dan kesiapan infrastruktur BULOG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6).

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Dalam kesempatan tersebut, BPK menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan BULOG berjalan dengan baik dan akuntabel.

Capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional menjadi salah satu indikator keberhasilan BULOG dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BULOG yang dinilai mampu menjalankan tugas strategis negara secara efektif, khususnya dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

“BPK melihat pengelolaan keuangan negara di BULOG berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan," kata Slamet dalam keterangannya, Jumat (12/6),