Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengadaan Lahan Sirkuit MXGP Samota Dikorupsi, Negara Rugi Sebanyak Ini

Jumat, 09 Januari 2026 – 02:45 WIB
Pengadaan Lahan Sirkuit MXGP Samota Dikorupsi, Negara Rugi Sebanyak Ini - JPNN.COM
Dua tersangka korupsi pengadaan tanah seluas 70 hektare di kawasan Samota Pulau Sumbawa untuk lahan Sirkuit MXGP, Subhan (kanan) dan Muhammad Julkarnaen (kiri) duduk dalam mobil tahanan di Gedung Kejati NTB, Mataram, Kamis petang (8/1/2026). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) mengungkapkan kerugian negara yang muncul dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 70 hektare untuk pembangunan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, tahun 2022-2023 mencapai Rp 6,7 miliar.

"Perbuatan kedua tersangka telah merugikan negara senilai Rp 6,7 miliar," kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said di Mataram, Kamis petang.

Konon, kerugian tersebut muncul dari selisih harga hasil penilaian atau appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca Juga:

Dari hasil appraisal pertama, muncul harga mencapai Rp 44,8 miliar dengan hasil kedua Rp 52 miliar.

"Jadi, kerugian itu dari hasil 'mark-up', dari yang seharusnya dibayar Rp 44,8 miliar menjadi Rp 52 miliar. Dari selisih itu muncul kerugian Rp 6,7 miliar," ungkap Zulkifli.

Kerugian keuangan negara dengan kesimpulan tersebut muncul dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Baca Juga:

Dua tersangka yang dituding mengakibatkan munculnya kerugian keuangan negara ini adalah Kepala BPN Lombok Tengah Subhan selaku ketua pelaksana pengadaan lahan dan Muhammad Julkarnaen yang bertindak sebagai tim penilai dari KJPP.

Tersangka Subhan yang berperan sebagai ketua pelaksana pengadaan lahan sirkuit MXGP dalam jabatan Kepala BPN Sumbawa.

Kejati NTB mengungkap kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan lahan sirkuit MXGP Samota di Sumbawa. Dua orang jadi tersangka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  Sirkuit MXGP  MXGP Samota  Pengadaan Lahan  Sumbawa  Kerugian Negara  Kejati NTB 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp