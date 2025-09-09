Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengadilan Batalkan Pernikahan Kades YN, Dugaan Buku Nikah Palsu Menguat

Selasa, 09 September 2025 – 14:31 WIB
Pengadilan Batalkan Pernikahan Kades YN, Dugaan Buku Nikah Palsu Menguat - JPNN.COM
Andry Christian selaku kuasa hukum TY dari Kantor Hukum & Investigasi MAHANAIM LAW FIRM.

jpnn.com, SUMEDANG - Kasus yang melibatkan Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita (YN), memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya ramai diberitakan pelaporan ke Polres Metro Bekasi terkait dugaan pemalsuan buku nikah dengan nomor register STTLP/2203/VII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, kini Pengadilan Agama Sumedang resmi membatalkan pernikahan YN dengan seorang pengusaha berinisial ABS.

Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA. Smdg, setelah majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh istri sah ABS, yang berinisial TY.

Baca Juga:

Putusan Pengadilan Agama Sumedang menjadi sorotan publik setelah resmi membatalkan Akta Nikah Nomor 274/57/XI/2010 yang diterbitkan oleh KUA Conggeang, Kabupaten Sumedang.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai pernikahan antara YN dan ABS cacat hukum sejak awal karena dilangsungkan saat ABS masih terikat perkawinan sah dengan istrinya, TY.

Secara hukum, pernikahan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan izin pengadilan serta persetujuan istri pertama untuk melaksanakan poligami.

Baca Juga:

Tidak adanya izin poligami dari pengadilan dan persetujuan TY membuat pernikahan itu dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“Putusan ini menegaskan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar Andry Christian selaku kuasa hukum TY dari Kantor Hukum & Investigasi MAHANAIM LAW FIRM.

Kasus dugaan buku nikah palsu Kades Kawung Hilir berinisial YN menguat setelah pengadilan membatalkan pernikahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengadilan Agama  Pernikahan  Buku Nikah Palsu  pembatalan pernikahan 
BERITA PENGADILAN AGAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp