Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pengadilan Negeri Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana ke Ridwan Kamil

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:11 WIB
Pengadilan Negeri Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana ke Ridwan Kamil - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pengadilan Negeri (PN) Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Putusan dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN.Bandung itu diumumkan secara daring pada Senin (8/12/2025).

Majelis hakim memastikan dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum. 

Baca Juga:

Pertimbangan utama putusan mengacu pada hasil tes DNA Bareskrim Polri yang dirilis 20 Agustus 2025.

Pemeriksaan ilmiah yang dilakukan Biro Labfor Pusdokkes Polri menegaskan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan CA, anak dari Lisa Mariana.

Fakta ilmiah tersebut sekaligus menggugurkan klaim yang selama ini menjadi dasar gugatan perdata.

Baca Juga:

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, menyambut putusan ini sebagai bentuk kepastian hukum.

“Putusan ini sejalan dengan fakta yang terungkap sejak awal, terutama hasil tes DNA yang menegaskan CA bukan anak biologis Bapak Ridwan Kamil. Karena itu, dalil perbuatan melawan hukum memang tidak terbukti,” kata Muslim dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

PN Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  gugatan Lisa Mariana  Ridwan Kamil  tes dna 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp