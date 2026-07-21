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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Pengakuan Bonafide Lagi bagi Agung Sedayu Group: Best Integrated Waterfront Developer

Selasa, 21 Juli 2026 – 11:29 WIB
Pengakuan Bonafide Lagi bagi Agung Sedayu Group: Best Integrated Waterfront Developer - JPNN.COM
Agung Sedayu Group diganjar penghargaan Best Integrated Waterfront Developer pada ajang IndoBuildTech Awards 2026. Foto: Dokumentasi ASG

jpnn.com, TANGERANG - Pengembang properti Agung Sedayu Group (ASG) kembali memperoleh pengakuan bergengsi.

Developer terkemuka di Indonesia yang mengembangkan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 itu meraih Best Integrated Waterfront Developer pada ajang IndoBuildTech Awards 2026.

Penghargaan bonafide yang diserahkan pada Gala Dinner IndoBuildTech Awards 2026 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (11/7), itu merupakan bentuk apresiasi atas visi dan inovasi ASG dalam mengembangkan kawasan pesisir terpadu yang menggabungkan berbagai fungsi kota dalam satu kawasan.

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Best Integrated Waterfront Developer itu diterima oleh Budi Sartono dari Divisi Convention & Exhibition (Convex) ASG.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi.

“Sangat bagus sekali acara ini. Ini (Best Integrated Waterfront Developer, red) menjadi pengakuan yang akan memotivasi dan mendorong kami untuk terus berinovasi menghadirkan kawasan yang makin terpadu dan makin baik lagi,” kata Budi sembari memegang trofi Best Integrated Waterfront Developer untuk ASG.

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Pengakuan Bonafide Lagi bagi Agung Sedayu Group: Best Integrated Waterfront Developer

IndoBuildTech Awards merupakan penghargaan tahunan dari Debindo International Trade & Exhibitions.

Agung Sedayu Group diganjar penghargaan Best Integrated Waterfront Developer pada ajang IndoBuildTech Awards 2026

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TAGS   Agung Sedayu Group  Developer Properti  properti  Penghargaan  PIK2  IndoBuildTech Awards 
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