Entertainment - Gosip

Pengakuan Brisia Jodie Soal Jadwal Menikah dengan Jonathan Alden

Jumat, 15 Agustus 2025 – 07:17 WIB
Pengakuan Brisia Jodie Soal Jadwal Menikah dengan Jonathan Alden
Brisia Jodie dan Jonathan Alden. Foto: Instagram/brisiajodie96

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie dikabarkan akan segera menikah dengan Jonathan Alden.

Akan tetapi, dia masih merahasiakan jadwal hari bahagia tersebut.

Brisia Jodie hanya memohon doa agar semua persiapan pernikahan berjalan lancar.

"Doakan saja semoga lancar," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Pelantun Dengan Caraku itu tengah disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan.

Meski masih merahasiakan tanggal, Brisia Jodie menyebut pernikahan dirinya dan Jonathan Alden bakal digelar di Jakarta.

Menurutnya, pesta pernikahan akan diadakan secara intimate, sehingga jumlah tamu undangan cukup dibatasi.

"Intimate, tetapi sekitar 700 orang," beber jebolan Indonesian Idol itu.

Penyanyi Brisia Jodie dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Jonathan Alden.

